Açıklama yapan Başkan Timur Han, "Ayinesi iştir kişinin LAFA bakılmaz demiş Ziya Paşa’. Bugüne kadar Mobiliyum Avm’nin gerek kuruluş ve oluşum aşamasında gerekse bugünlere gelmesinde, Türkiye’de ve dünyada sektöründe marka değeri olmuş ve yüzde yüz doluluk oranı ile hiçbir kurum ve kuruluşa borcu ve problemi olmadan üyeleri ile beraber kooperatif usulü ticaretine devam eden bu kuruma uzaktan yakından dahili olmayan, aynı yolları yürümediğimiz gibi aynı yollardan bile geçmediğimiz ve bu kurumla ilgili en ufak bugüne kadar dertlenmemiş, yanlarında olmamış ama kendileri İcraat ve Resmi makamlarda olmalarına rağmen Laf üretmekten, Mazeret üretmekten, algı yaratmaktan İş ve İcraat yapmaya vakti ve Gönlü olmayanlara önce İşinize sonra içinize bakın, Haddinize ve hakkınıza dahil olmayan işlere de müdahil olmayın, Saygı ve Seviyenizi düşürmeyin diyorum.

Bizim gerçekleştirdiklerimizi hayal bile edemeyenler oturduğu koltuğa değer katamayanlar koltuklarından güç ve imkân sağlayıp talimatla yönetilip açıklama yaptırılanlar bizim dikkate alacağımız kişiler ve muhataplarımız olmadığını buradan belirtmek isterim. Bununla beraber büyük emek ve çaba sarf ettiğimiz maddi ve manevi imkânlarımızı ortaya koyarak Ticaret Bakanlığımızın desteklediği, Tarihini üyelerimizle istişare ederek düzenlemiş ve Bakanlığımızın vermiş olduğu tarih aralığında getirmiş olduğumuz Yabancı Alım Heyetinin ve önümüzdeki hafta düzenlenecek Modef Expo fuarının Tüm İnegöl’ümüze Hayır, Bereket ve güzel işler getirmesi dileğiyle…

Birlikte ileride daha güzel, gerçekçi ve samimi düşüncelerle, sosyal medya ve basın yolunu tercih ederek değil de bir araya gelindiğinde eksiklerin ve eleştirilerin yapıldığı güzel işlerin temellerinin atılabileceği Tüm kesimleri de içine alan Siyasetin, Stk ların, Derneklerin, Modef’in, Mobilya Alışveriş Merkezleri ve caddelerinde RİNG oluşturarak yapılacak; içinde Otelcisi, Köftecisi, Hizmet Sektörünün de dahil olduğu yıllardır hayal ettiğimiz, hasret olduğumuz ve yıllardır bulunduğum ortamlarda seslendirdiğim, haykırdığım gibi bir bütün olarak kenetlendiğimiz, ortak aklı işlettiğimiz sinerjimizi oluşturarak geleneksel hale getirebileceğimiz, sürdürülebilir, İstanbul Fuar çilesinden, telaşından maddi yükünden arındırılmış daha az bütçelerle birlikte daha büyük işler başarabileceğimiz, Taş yerinde AĞIRDIR diyerek, İNEGÖL’de bir fuardan fazlası olan Mobilya Festival ve Şenlikleri düzenleyebileceğimiz günlerin temennisi ve duası ile tüm dostlarıma sağlıklı, hayırlı ve bereketli işler diliyorum…

Kaynak: YAVUZ YILMAZ