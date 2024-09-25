22-27 Eylül tarihleri arasında açık kalacak olan festivale 35 farklı ülkeden 150’den fazla Mobilya Satın Alım firmaları katıldı.

Açıklama yapan Mobiliyum Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han, "Ticaret Bakanlığının UR-GE ve Maden,Metal ve Orman ürünleri Daire Başkanlıklarından ayrı ayrı hem maddi hem de manevi olarak desteklenerek gerçekleştirilecektir. Dünyanın dört bir yanından gelen Satın Alımcılar Mobiliyum tarafından oluşturulan İhracat özel komisyonu ile birlikte itina ile seçilmiştir. Gelen firmalar mobilyalarımızı showroomlarımızda hem de üretim alanlarımızda görme fırsatı bulacaklardır. Avrupa’nın ve Türkiye’nin En büyük Mobilya AVM’sinde kooperatif olarak bu büyüklükle ki bir organizasyonu ilk defa gerçekleştirecek olmamızın heyecanı yaşamaktayız. Türkiye’nin İhracat anlamında iller sıralamasında 18. Olan İnegöl ilçemizde İnegöl’ün ve Mobilyacılarımızın ihracatını artırmak için yine Mobiliyum AVM olarak 35 farklı ülke ile iletişime geçerek bu büyük organizayona ev sahipliği yapmaktan onur duymaktadır. 22-27 Eylül tarihlerinde sadece Yurt Dışı pazarı değil Ulusal anlamda Nihai Tüketicinin de bu tarihlerde gerçekleştirilecek olan Fırsatlardan yaralanması adına tüm nihai tüketicileri de kapsayacak bir çalışmaya imza atarak. ‘Mobiliyum AVM Alışveriş festival’ günlerinde de tüm tüketicilere fırsatlar sunacaktır. Mayıs Ayından beri 5 aylık sürede Mobiliyum Yönetim Kurulu , Mobiliyum profesyonel kadrosu , konu ile ilgili oluşturulan Mobiliyum İhracat komisyonun ve elbette ki Üyelerimizin yoğun emek, çaba ve desteklerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." dedi.