İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan yaptığı açıklamada; “Bu yıl odamızın kuruluşunun 60.yılı. Bizler de çeşitli etkinliklerle 60.yılımızı kutluyoruz. 2025 yılında ilk olarak Regaip Kandili’nde merhum mobilyacılarımız hayrına mevlit okutmuştuk. Sanayi Camii’nde gerçekleştirdiğimiz programın ardından İnegöl Belediyesi helva ikramında bulunmuştu. 10 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında odamızın ‘Ustalara Saygı’ fotoğraf sergisi Kent Müzesi’nde İnegöllülerle buluştu. Bugün de yine merhum mobilyacılarımız için lokma ikramında bulunmak istedik. Perşembe akşamı Berat Kandili’ydi. Cuma günü sanayimizin içerisinde yer alan Hacı Bahattin Arslan Camii’nde yaklaşık 1200 kişilik lokma ikramımız yapıldı. Allah hayrımızı kabul etsin “ dedi.

2025 yılında faaliyetlere devam edeceklerini kaydeden Ayhan, şöyle devam etti: “Üyelerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Bu bazen aşure, helva, lokma ikramında olacak, bazen ihracatçılarla toplantı, genç üyelerimizle toplantı şeklinde olacak. Üyelerimizin derdini dinlemeye devam edeceğiz. Fuar gezilerimiz devam edecek. Eğitim programlarımız sürecek. Üniversite öğrencilerine desteğimiz var, onları da sürdüreceğiz. Meslek Okullarımızın yanında oluyoruz, onları da ihmal etmiyoruz, buna da devam edeceğiz. 2025 yılını da odamız dolu dolu geçirecek inşallah”