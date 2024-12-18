İnegöl Mobilyacılar Odası eğitim seminerleri devam ediyor. Salı akşamı gerçekleştirilen seminerde İMİDER Başkanı Eyüp Selçuk Bozoklu, mobilyacılara ihracat konulu bir sunum yaptı.

10 OCAK’TA SERGİMİZ VAR

Program öncesi konuşan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanın Özcan Ayhan; “Eğitim seminerlerimizin üçüncüsünü bu akşam gerçekleştiriyoruz. Mobilyacılarımızın sorun yaşadığı konuları seçiyoruz. İlk olarak stajyer, çırak çalıştırma, ustalık kalfalık belgesi, mesleki yeterlilik belgesi alma gibi konuları işlemiştik. Sonra üretim konusuna değindik. Doğru üretiyor muyuz, maliyetlerimizi doğru hesaplıyor muyuz? Bu konuları paylaştık. Bugün de ihracat konusunda İMİDER Başkanımız hangi pazarlara yönelmeliyiz, hangi pazarlar bizim adımıza doğru hangileri yanlış bunları aktaracak. Odamızın çalışmaları devam ediyor. 2 Ocak Perşembe akşamı kandil dolayısıyla Sanayi Camiinde bir mevlit programımız var. Merhum mobilyacılarımız için mevlit okutuyoruz. O programa sizi davet etmek istiyorum. Ayrıca 10 Ocak günü de Kent Müzesi’nde Ustalara Saygı konulu fotoğraf sergimiz olacak. Ona da katılımınızı bekliyoruz” diye konuştu.

PAZARIN %40’I ÇİN’DE

İMİDER Başkanı Eyüp Selçuk Bozoklu da İnegöl Mobilya İhracatçıları Derneği’ni tanıtarak başladığı konuşmasında, pazardaki Çin faktörüne değindi. Bozoklu, şöyle devam etti: “Dünya mobilya pazarındaki veriler kıyaslandığında Türkiye 2% payı ile şu anda 7.sırada bulunmaktadır. 1. Sırada 94 milyar dolarlık ihracat toplamı ve yaklaşık 41% pazar payıyla Çin bulunmaktadır. Çin’i sırasıyla Vietnam, İtalya, Almanya, Polonya ve ABD izlemektedir. Çin lojistik sorununu tren ağı kurarak çözdü. Son 5 yılda Türkiye üzerinden geçen güney koridoru ve çok sayıda alternatif ağ ile pek çok Avrupa kenti ve Çin arasında trenyolu taşımacılık ağı kuruldu. Yük trenlerinin taşıma kapasitesi artmaya devam ediyor. 2021 yılı itibarı ile Çin ve Avrupa ülkeleri arasında 73 güzergahta yük trenleri sefer yapıyor”

HEDEF AFRİKA VE AMERİKA

Hedeflenmesi gereken pazarlar konusunda kısa vadede Afrika uzun vadede Amerika’yı hedef gösteren Bozoklu; “Arza göre talep oluşturma dönemi bitti pazara odaklanma ve ona göre strateji dönemi başladı” diye konuştu. Sunumun ardından Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan tarafından Bozoklu’ya plaket takdimi yapıldı.