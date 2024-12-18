Son olarak, Anadolu’nun nadir görülen yaban hayatı türlerinden biri olan çizgili sırtlan, iki yavrusuyla birlikte görüntülendi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Anadolu’nun sessiz gece bekçisi, çizgili sırtlan yeniden görüntülendi. Bu kez yanında iki küçük sürprizle... Türkiye’nin eşsiz biyolojik çeşitliliğini korumak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan görüntülerde, ağzında bir av taşıyan çizgili sırtlanın, sonrasında yavrularını beslediği anlar dikkat çekti. Çizgili sırtlanların Türkiye’de Çanakkale-Çan, İzmir-Bergama, Bafa Gölü çevresi, Antalya-Termessos, Bolkar ve Amanos Dağları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşadığı biliniyor.