İnegöl Mobilya sanayisinin en köklü ve en önemli organizasyonu konumunda olan MODEF Expo fuarı 1-5 Ekim’de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Stant yıkımlarının ardından yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak olan organizasyonda hazırlıklar son aşamaya geldi. Konu ile alakalı bilgi veren İTSO ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu başkanı Yavuz Uğurdağ açılacak fuarın yeni bir enerji ile sektöre bundan önce olduğu gibi yeniden bir hareket katacağını belirtti. Başkan Uğurdağ “Bildiğiniz gibi MODEF fuar alanımızda uzun yıllardır sabit kalan stantlarımızı yıktık. Yerleşim üzerinde daha önce elimizde olan notlara göre bazı güncellemeler yaptık, daha gezilebilir bir fuar alanı krokisi çıkardık ve yeni yer satışlarını bu kroki üzerinden tamamladık. Bunun dışında yaklaşık 10 Milyon liralık bir yatırımla elektrik hatlarımızı, kamera sistemimizi ve diğer alt yapı eksikliklerimizi tamamladık. Alanın fiziki şartlarını maksimum seviyede pozitife çevirip katılımcılarımızın daha nezih ve güvenli bir ortamda fuarlarını yapmasını istedik. Şu an oluşturduğumuz alt yapı ülkemizin tüm büyük fuar alanlarında kullanılan alt yapıdır. Bildiğiniz gibi bundan önceki iki fuarda da önce dış cephemizi ardından sosyal alanlarımızı yenilemiştik. 3 adımlı yenilme çalışmalarımızı bu şekilde noktalamış olduk.” dedi. Organizasyona dair bilgi de veren Yavuz Uğurdağ “Fuarımızda 138 firmamız stant açacaklar, bunların 51 tanesi ilk defa fuara giren ya da daha önce girip uzun süredir fuarımıza katılmayan firmalarımızdan oluşuyor. Bu da yenilenmenin baka bir yönü oldu. İnegöl’de bugün ciddi ihracat ve yurt içi cirolarına ulaşan pek çok firmamızın geçmişinde fuarımızın büyük katkıları olmuştur. Fuara katılsın ya da katılmasın fuar haftası oluşan ticari atmosfer tüm İnegöl’e yansır ve bundan hem fuar katılımcılarımız hem mobilya AVM’lerinde mağazası olan firmalarımız hem de münferit mağaza sahibi sanayici arkadaşlarımız pozitif anlamda etkilenir. Bu organizasyonu yıllardır sürdürüp ülkemizin en köklü mobilya fuarı haline gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum.” Diye konuştu. İnegöl’ün ihracat pazarlarını çeşitlendirmek ve mevcut pazarlarındaki payını büyütmek için her fuarda olduğu gibi bu fuarda da alım heyeti çalışmalarının yapıldığını belirten Başkan Yavuz Uğurdağ “Amacımız ihracat pazarlarımızdaki çeşitliliği arttırmak ve bulunduğumuz pazarlarda gücümüzü arttırmak. Bu kapsamda fuarımızda Baltık ülkelerinden, İskandinav ülkelerinden, Meksika’dan yeni misafirlerimiz olacak, bunun dışında mevcut pazarlarımızdan da misafirlerimiz olacak. Fuara 2000’e yakın yabancı misafir bekliyoruz.” Dedi. Fuar olarak üzerlerine düşenin maksimumunu imkanlar dahilinde yaptıklarını belirten Uğurdağ “Biz çalışıyoruz, alt yapı olsun misafir organizasyonu olsun elimizden geleni mevcut bütçelerimiz kapsamında yapmaya çalışıyoruz. Ama firmalarımızın da müşterilerine duyurumlarını yapmaları ve fuarda gerek personelleri gerekse ürünleri ile eksiksiz olmalarını bekliyoruz. İnşallah hep beraber güzel bir fuar geçirip sektörümüzde süregelen durgunluğa bir nebze fayda sağlayacağız.” Diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: BÜLTEN