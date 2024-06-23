EURO 2024 F Grubu'ndaki son maçta Çekya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu akşamki antrenmanla hazırlıklarına başladı.

11'DE BAŞLAYAN OYUNCULAR SALONDA ÇALIŞTI

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan idmanda, dünkü Portekiz maçında ilk 11'de yer alan futbolcular salonda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma ile başladıkları, ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanı top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü.

MONTELLA'NIN ARDA GÜLER İLE ARASI AÇILIYOR MU?

Çekya maçı öncesi antrenmanında Arda Güler, as takımla çalışmak için yelek giydiği sırada İtalyan Teknik Direktör Montella’nın Arda’nın elinden yeleği aldığı ve takımdan ayırdığı görüldü. Arda o anlar sonrası büyük bir şok yaşadı ve sosyal medya adeta yıkıldı.