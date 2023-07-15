Bugün sizlere Bursa'da sıcaktan bunalan vatandaşları bezdiren bir olayı konu edineceğiz. Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte klima satışları tavan yapmış durumda. Ama işte, her güzel şeyin bir gölgesi var!

Bursa'da yaşayan vatandaşlarımız, evlerinde ve işyerlerinde oturamaz hale gelmiş durumda. Bunun üzerine vatandaşlar hemen beyaz eşya firmalarına akın ediyor. Ancak, işler hiç de umdukları gibi gitmiyor. Bursa'da klima satışlarında rekor kırılmış. Son bir ayda on binlerce klima satılmış, hatta bazı markaların stokları tükenmiş.

Tabii satışların artması beyaz eşya firmalarını sevindirse de, işler burada bitmiyor. İşte olay da burada patlak veriyor. Servis sorunu baş gösteriyor ve vatandaşlarımız isyan noktasına geliyor. Bursa genelinde servis sayısı yetersiz olduğu için montaj hizmetleri de verilemez hale geldi. Servis hizmeti sunan firmalar, müşterilerine 15-30 gün arasında randevu vermeye başladı. İnanılır gibi değil!

VATANDAŞ HAKLI

Bursalı vatandaşlarımız ise bu durumdan şikayetçi ve beyaz eşya firmalarını suçluyorlar. Onlara göre, bu firmalar kendilerine yanıltıcı bilgiler veriyor. Klimalarını satın alırken, bir hafta içinde servis tarafından montaj yapılacağı söyleniyor ama ne yazık ki işler öyle yürümüyor. Bir hafta sonra arandıklarında, klimanın takılacağı bilgisi veriliyor ve bu da genellikle 15 ile 30 gün arasına denk geliyor. En sıcak zamanlarda klimalar takılmazsa, gerçekten bir anlamı kalmıyor, değil mi? Yaz bitene kadar mı bekleyeceğiz?

FİRMALAR KENDİLERİNİ SAVUNUYOR

Fakat beyaz eşya firmaları da kendilerini savunuyor. Onlara göre, sadece satışlardan sorumlu olduklarını ve servis hizmeti veren firmaların kendilerinden bağımsız çalıştığını söylüyorlar. Bursa'da yeterli sayıda servis olmadığı için böyle bir krizin yaşandığını dile getiriyorlar. Anladığım kadarıyla servislerde inanılmaz bir yoğunluk var. Sadece montajla uğraşmıyorlar, tamir, bakım, gaz doldurma gibi hizmetleri de verdiklerinden randevu almak günler sürebiliyor. Durumu daha iyi anlamamızı sağlayacak bir örnekle anlatmak gerekirse, kliması takılmayan vatandaşlar beyaz eşya firmalarını arayıp isyan ediyor. Dolayısıyla bazı beyaz eşya firmaları, klima satışını bir süre durdurma kararı almışlar.

Görünen o ki, Bursa'da yaşanan klima krizi herkesi bezdirmiş durumda. Vatandaşlar haklı olarak servis hizmetindeki aksaklıklardan şikayetçi. Fakat beyaz eşya firmaları da ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar, servislerin yetişememesi de onların suçu değil. Herkesin merakla beklediği soru ise, acaba bu sıcaklıklar ne zaman düşecek de vatandaşlar rahat bir nefes alabilecek?