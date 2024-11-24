Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda toplam 7 PKK/YPG' linin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdürüldüğüne vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Terörü kaynağında yok etmek için gerçekleştirmekte olduğumuz operasyonlarımıza hem karadan hem havadan azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!"