TSK unsurları yurt içi ve yurt dışında her ortamda terörle mücadeleyi amansız sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini, hudut güvenliği noktasında da 149 şahsın yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda terörle mücade konusunda da son faaliyetler paylaşıldı.

SON 1 HAFTADA 48 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil;

son bir haftada 48, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise bin 299’u Irak’ın, bin 206’sı Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 505 teröristin etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

Son bir haftada 48, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 1.299’u Irak’ın, 1.206’sı Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 505 terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/sDehi9YXGJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2024

Terör inlerine tek tek girmeyi sürdüren TSK unsurlarınca Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirildiği belirtilirken, ayrıca son bir hafta içerisinde 1 PKK’lı terörist daha Ceylanpınar’daki Hudut Karakolu'na teslim olduğu belirtildi.

Bu arada tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle dünya standartlarında güvenliği sağlanan hudutlarda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 149 şahsın yakalandığı, bin 443 şahsın ise engellendiği belirtilirken, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 610’a, engellenen kişi sayısının ise 87 bin 755’e yükseldiği kaydedildi.