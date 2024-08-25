Mudanya Belediyesi'nin "Değişim" temasıyla düzenlediği 6. Mudanya Kitap Fuarı, Mütareke Meydanı’nda birbirinden değerli gazeteci, yazar ve akademisyeni kitapseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

6. Mudanya Kitap Fuarı’nın ikinci gününde, sevilen yazarlar Ayşe Kulin ve Işıl Özgentürk kadın hakları üzerine çarpıcı bir söyleşi gerçekleştirirken, tarihçi, yazar, akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ise Türkiye’nin demokrasi yolculuğunu ele aldı.

Fuarın ikinci gününde, yazar Ayşe Kulin ve yönetmen-yazar Işıl Özgentürk “Türkiye’de Kadın Olmak” başlıklı söyleşide Mudanyalılarla buluştu. Kadının toplumsal hayatta kazandığı hakların tarihi süreçteki gelişimini anlatan Ayşe Kulin, kadının varlık olarak değer kazanmasının 1840 yılında Kadı önünde nikahla başladığını söyledi. Türk kadınının Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasındaki önemine de dikkat çeken Kulin, Atatürk ile birlikte Cumhuriyet’in kurulmasıyla kadınların birçok hakka, Avrupa ülkelerindeki kadınlardan daha önce sahip olduğunu belirtti. 1970’li yıllara kadar iş yaşamında kadınların istihdam oranının yüksek olduğunu da ifade eden Kulin, kadınların değişimde öncü olacağını da sözlerine ekledi.

Yazar ve yönetmen Işıl Özgentürk ise kadınların toplumsal değişimdeki öncü rolüne dikkat çekerek, kadın mücadelesinin önemine değindi ve kadınların Gerze’nin YaykılKöyü’ndeki termik santrale karşı gerçekleştirdikleri direnişi anlattı. Kadınların başı çektiği birçok mücadele olduğunu belirten Özgentürk, “Hiç kimsenin ölümü beklemeye hakkı yoktur. Çok umutluyum çünkü kadın denen varlık değiştirir” ifadelerini kullandı.

“Dünya hızlı bir değişim geçirdi”

Tarihçi, Yazar ve Akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan’ın katılımıyla gerçekleşen “Demokrasi: Mücadeleli Yol” başlıklı söyleşide, Türkiye’nin demokrasi serüveni ve modernleşme süreci masaya yatırıldı. Gazeteci - Yazar Duygu Özsüphandağ Yayman’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Gürkan, son iki yüzyıl içinde dünyanın hızlı bir değişim geçirdiğini anlattı. Demokrasi, tarih, siyaset, eğitim gibi konularda gerçekleşen değişimlere değinen Gürkan, Türk modernleşmesini başarılı gördüğünü söyledi.

Söyleşilerin ardından sahne alan Grup Orion ise, sevilen şarkıları seslendirerek Mudanyalılara keyifli ve eğlenceli anlar yaşattı.

Kaynak: İHA