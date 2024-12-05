Mudanya Belediyesi ve Mudanya Kent Konseyi iş birliğiyle “Kadın Eşitlik Çalıştayı” düzelendi.

Mudanya Belediyesi ve Mudanya Kent Konseyi iş birliğiyle, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verilişinin yıldönümü kapsamında Kadın Eşitlik Çalıştayı düzenlendi. Mudanya Belediyesi Meclis Üyesi Nilgün Arslanoğlu ve Mudanya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevda Demirci’nin moderatörlüğünde MUDAŞ Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen çalıştaya, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve eşi Müge Dalgıç ile Mudanya Belediye Başkan Yardımcıları Nisa Kartaltepe, Baran Güneş, Belediye Meclisinin kadın üyeleri, CHP Kadın Kolları Başkanı Hayriye Baykara, derneklerin kadın başkan ve temsilcileri ile çok sayıda kadın katıldı.

"Kararları kadınlarla birlikte almalıyız"

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yaptığı konuşmada, gelişmiş ülkelerde kadının adının bile olmadığı zamanda Atatürk’ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiğine dikkat çekerek, "Bugün geldiğimiz noktada bu kadar kadınımız sıkıntı çekerken, en temel haklarını yeterince kullanamazken, hala erkeklerin kadınların seçilmesi ile ilgili kararları verdiği noktada olmamız çok acı vericidir. Bu konuda herkesin üzerine büyük görevler düşüyor. Bunu artık değiştirmek zorundayız. Kararları kadınlarla birlikte almalıyız. Siyasette ve toplumda kadın sayıları ile ilgili kota koyulmasının son derece yanlış, son derece rencide edici bir durum olduğunu düşünüyorum. Sizler bu konularda ne kadar istekli ve cesur olursanız, ne kadar çok emek koyarsanız, o kadar başarılı olur, ileri gideriz. Belediyede de bir kadın başkan olmalı, çok kısa zamanda belki, en azından bu yolları açmak zorundayız" dedi.

Mudanya Belediyesi Meclis Üyesi Belgin Tanyeri ise, "Kadınların haklarını koruması için Mudanya Belediyesi ve Meclisin kadın üyeleri olarak her zaman destek olacağız” dedi. Çalıştayın eşitlik atölyesinde istek ve düşüncelerini kağıda döken kadınlar, oy kullanma mücadelelerini de temsili olarak sahnelediler.