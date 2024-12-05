Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın Şadırvanlı Han ve Abdal Kültür Merkezi’nin Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından el konulduğu ve Gökdere Kültür Merkezi için de yeni yıldan itibaren sözleşme yenilenmeyeceği açıklamalarına cevap verdi.

Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın meclis toplantısındaki sözlerine cevap verdi. Başkan Aydın toplantıda, Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü’nün Şadırvanlı Han ve Abdal Kültür Merkezi’ne 2008 yılındaki bir kanun gerekçe gösterilerek el konulduğunu ve yine belediyeye ait Gökdere Kültür Merkezi için de yılbaşından itibaren sözleşme yenilenmeyeceğini iddia etti. Konu ile ilgili Başkan Aydın, “Şadırvanlı Han’da, bugüne kadar yüzlerce etkinlik yapıldı. Vatandaşlarımız gelip, burada ücretsiz kültür ve sanat faaliyetlerinden faydalandı. Aynı şekilde Abdal Kültür Merkezi de öyle. Geçtiğimiz günlerde bir baktık ki, Vakıflar Bölge Müdürlüğü bu 2 binaya el koymuş. Yine Kayhan’daki Gökdere Kültür Merkezi için de yeni yıldan itibaren sözleşme yenilenmeyeceği belirtildi. Kendilerini arayıp durumu sorduğumuzda, bize 2008 yılında çıkan kanunu gerekçe gösterdiler” şeklinde konuştu.

Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Başkan Erkan Aydın’ın bilgi kirliliği oluşturduğunu ifade ederek, “Belediye Başkanı Erkan Aydın ilgi belediye meclis toplantısındaki beyanlarıyla; asılsız ve mesnetsiz ithamlarla kurumumuza kamuoyu nezdinde itibar kaybı yaşatmaya çalışmıştır. 1048 yılından beri köklü bir kurum olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, yapmış olduğu iş ve işlemlerde daima kanunları ve vakfiyeleri esas alarak vakıf kültür varlıklarını korumuş ve insanlığın kullanımına olanak sağlamıştır, vakıf medeniyeti de Anadolu coğrafyasında böyle gelişmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevlerinden birisi de kendisine emanet edilen vakıf mallarına sahip çıkmak, vakıf kurucularının bizlere emanet ettiği, her biri bir şaheser olan eserleri koruyup ihya etmek ve bu köklü mirası gelecek nesillere aktarmaktır. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, söz konusu talihsiz açıklamalarıyla bilgi kirliliği oluşturarak kamuoyunu yanıltmaya çalışmıştır. Vakıflar Kanunu’nun 30. Maddesinin 2008 yılında çıktığından bahsetmiş ancak Vakıflar Kanunu’nun 30. Maddesi’nin, 1957 tarihli 7044 Sayılı Yasanın 1. Maddesinin ’Aslında vakıf yoluyla vücuda gelip de muhtelif kanunlar veya sair suretlerle Hazine, Belediyeler veya hususi idarelerin mülkiyetine geçmiş bulunan muhafazası gerekli tarihî veya mimari kıymeti haiz eski eserlerin mülkiyeti tekrar Vakıflar Umum Müdürlüğüne devrolunmuştur’ devamı niteliğinde olduğunu bilmemekle birlikte, Bölge Müdürlüğümüzün siyasi bir kararla hareket ettiğini iddia ederek kendi acziyetini köklü bir kurum olan Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde Bölge Müdürlüğümüze yüklemiştir. 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. Maddesine istinaden ’Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur’ vakfı adına tescil işlemi yapılan taşınmazlar sadece Osmangazi Belediyesinden ibaret olmayıp, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Maliye Hazinesi, Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve benzeri kurumlara da yapılmıştır. Söz konusu taşınmazlar aslına rücu etmiştir. Birçok taşınmaz Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen mazbut vakıfları adına Vakıf Kayıtları ve Tapu Arşivinde yapılan araştırmalar neticesinde tescil işlemleri yapılmakta ve araştırma çalışmaları devam etmektedir. İlgide kayıtlı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın talihsiz açıklamasında Gökdere Medresesi’nin 31 Aralık 2024 tarihi itibari ile sözleşmesinin neden yenilenmeyeceğini, medresede düğün, nişan vb. organizasyonlar yapıldığını kendi beyanıyla belirtmiştir. Bahse konu medrese vakfiyesine uygun kullanılmadığından, sözleşme süresinin 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ereceğinden sözleşmesi yenilenmeyecek olup, Gökdere Medresesi Vakfı adına tescilli Gökdere Medresesi vakfiyesinde belirtilen amaçları doğrultusunda vasfına uygun olarak değerlendirilecektir. Bölge Müdürlüğümüzce yapılan tüm işlemler kanunlar ve vakfiyeleri çerçevesinde olup, bundan sonra da bu şekilde olacaktır” açıklamalarında bulundu.