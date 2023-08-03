Bursa'da Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği, Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mübadele anlaşmasının 100’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında mübadil torunlarıyla akşamüstü buluşmasında bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Halitpaşa Mahallesi'nde eski Rum evlerinin yoğunlukta olduğu bölgede Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Hüseyin Türker'in girişimiyle bu yıl açılan "Mübadele ve Anı Kültür Evi"nde bir araya gelen mübadiller, ilçede de izleri bulunan mübadeleyi kültürel ve sosyal boyutta yaşattı.

Dernek Başkanı Hüseyin Türker, mübadele kültürünün yaygınlaşması, kültürün hem mübadil torunları, hem de yerel halklar tarafından tanınırlığının arttırılması adına düzenlenen buluşmada, güzel bir akşam geçirdiklerini belirtti. Türker, mübadele kültürüne ne şekilde olursa olsun destek veren, tanınmasını sağlayan herkese dernek ile kültür evinin kapılarının açık olduğunu söyledi.

Buluşmada ikinci kuşak Girit mübadili Meral Ertokat'ın yanı sıra katılımcı mübadillerin Girit'e özgü seslendirdiği maniler ve hikayeler de renk kattı.

Etkinliğe katılım sağlayan konuklara irmik helvası, incir reçeli ve lokma ikram edildi.