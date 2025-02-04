Halk büyük bir ulaşım sıkıntısından kurtulurken, Muhtar İsmail Başaran adadığı koçu kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Uzun süredir büyük bir ulaşım sıkıntısı içinde olan Mudanya Halitpaşa'da yıllardır özlemi çekilen ring otobüs seferi başladı.

Bunun için gece gündüz çalışıp belediyede mekik dokuyan Mahalle Muhtarı İsmail Başaran "Mutluluğumuzu anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalır. Önce Allah'a hamd ediyor, adağımı yerine getiriyorum. Sonrasında 2GH ring ulaşım güzergahının hayata geçmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Muhtar Başaran, 2GH ring otobüsünün direksiyonuna geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi.