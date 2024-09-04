Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Muğla Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği ve Liverpool Hope Üniversitesi’nin katılım sağladığı Sosyal Hizmet Kampı’nın beşincisi Dalaman Kille Koyu’nda başladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk olarak 2017 yılında düzenlenen Sosyal Hizmet Kampı’nın beşincisi “Dünyadaki Yeni Ekolojik Sosyal Düzende Sosyal Hizmetler” ana temasıyla uluslararası katılımlı olarak Dalaman Kille Koyu’nda 2 Eylül’de başladı. 5 gün sürecek Sosyal Hizmet Kampı’na Türkiye’nin farklı üniversitelerinden ve İngiltere’den Liverpool Hope Üniversitesi, Canterbury Üniversitesi, Dundee Üniversitesi, Gloucestershire Üniversitesi, Solent Üniversitelerinden sosyal hizmet alanında eğitimine devam eden 25 öğrenci katılım sağlıyor.

İklim değişikliğinin sosyal hizmetlere etkisinin tartışılacağı ve yaklaşık 60 katılımcının yer alacağı kampta gündüzleri mesleki atölye çalışmaları, gezi, kültürel ve sosyal paylaşımlar yapılıyor. Sosyal hizmet kampında akşamları ise konusunda ünlü akademisyen ve farklı kurumların temsilcilerinin paylaşımlarının yer aldığı eğitim sürecinde iklim değişikliğinin yeni ekososyal dünya düzeni içerisinde yarattığı sosyal sorunlar tartışılıyor. Kampa Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden de 10 uzman personel katılım sağladı.

TÜRKİYE VE İNGİLTERE’DEN 8 ÖĞRETİM ÜYESİ EĞİTİM VERİYOR

Sosyal Hizmet alanındaki tek düzenli uluslararası etkinlik olma özelliği da taşıyan Sosyal Hizmet Kampının bu yılki onur konukları IFSW (Uluslararası Sosyal Hizmet Federasyonu Avrupa Başkanlığını geçtiğimiz aylarda bırakan Ana Radulescu ve IFSW’nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Herbert Paulischin. Liverpool Hope Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Acar, SHUDER (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Sekreteri Abidin Özdemir, SHUDER İzmir Şube Başkanı Tufan Fırat ve SHUDER Muğla Şube Başkanı Ertan Öztürk’ün koordinasyonunu sağladığı kampta Türkiye ve İngiltere’deki farklı üniversitelerden beşi yabancı 8 öğretim üyesi de eğitim veriyor.