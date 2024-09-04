Sultangazi Belediyesi, ilçedeki ortaöğretim son sınıfların okul birincilerini Karadeniz turu ile ödüllendirdi. Belediye tarafından ücretsiz olarak düzenlenen gezi ile öğrenciler 4 gün boyunca Karadeniz’in en güzel yerlerini görme fırsatı buldu.

Her fırsatta önceliğin eğitim olduğunu belirten Sultangazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı öğrenciler için kültür gezisi düzenledi. İlçe genelindeki tüm ortaöğretimlerin okul birincileri Karadeniz turuna çıkarıldı. 5 gün süren gezinin ulaşım ve konaklama dahil tüm masrafları belediye tarafından karşılandı.

Çinçiva Köyü’nden Ayder Yaylası’na

4 gece 5 günlük Karadeniz turu ile öğrenciler Samsun, Amasya, Ordu, Trabzon ve Rize’nin doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu. Öğrenciler Sümela Manastırı, Uzun Göl, Palovit Şelalesi, Çinçiva Köprüsü, Ayder Yaylası gibi Karadeniz’in eşsiz yerlerini ziyaret etti. Öğrenciler eşsiz doğa güzelliğinin yanı sıra en sevilen içecek olan çayın yolculuğuna da şahit oldu. Çay fabrikasını ziyaret eden öğrenciler, çayın işlenme aşamalarını yakından takip etti.

“Eğitim kadar motive etmek de çok önemli”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “İlçemizin eğitimle anılır bir hale gelmesi için yoğun bir çalışma içindeyiz. Gençlerimizin iyi bir eğitim almasının yanı sıra onları yeni başarılar için motive etmek görevi de bizlere düşüyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi ilçemizdeki tüm ortaöğretim okul birincilerimiz için kültür gezisi düzenliyoruz. Başarıyı ödüllendireceğiz ki diğer gençlerimize de örnek olsun Geziye katılan tüm gençlerimizi eğitim hayatlarında gösterdikleri başarı için ayrıca kutluyorum. Önlerinde çok uzun bir yol var. Bu uzun, meşakkatli ve keyifli yolculukta onlara başarılar diliyorum” diye konuştu.