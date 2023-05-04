Seçim çalışması kapsamında gece gündüz Mardin seçmeniyle bir araya gelen AK Parti Mardin Milletvekili Adayı Dr. Muhammed Adak, Mazıdağı ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin Milletvekili Adayı Dr. Muhammed Adak, başta Mardin merkez olmak üzere 10 ilçede ve köylerde vatandaşları ziyaret ederek, icraatlarını ve Mardin için uygulayacağı projeleri tek tek anlatıyor. Mütevazı seçim kampanyası yürüten adak, gösterişten ve şaşalı seçim kampanyası yerine sade ve bire bir vatandaşlarla bir araya gelerek seçim kampanyasını sürdürüyor.

Seçime 12 gün kala Mazıdağı ilçesini ziyaret eden AK Parti Mardin 2'nci sıra adayı Dr. Muhammed Adak, Mazıdağı halkı tarafından büyük ilgi gösterildi. Mazıdağı Ak Parti İlçe Başkanı Zeki Yetiştiren ve Huda Par Mazıdağı İlçe Başkanı Abdulaziz Tuna vatandaşları ziyaret esnasında kendisine eşlik etti.

Rahmetli babası Fehim Adak’ın Mardin için yaptığı hizmetleri devamını getirmek için Mardin’de aday olduğunu belirten AK Parti Milletvekili adayı Dr. Muhammed Adak, bugün burada Hz. Muhammed (SAV) amcası olan Hz. Abbas’ın soyundan gelen Pir Hattap’a ev sahipliği yapan Mazıdağı ilçesinde vatandaşlarımızla bir araya geldiklerini söyledi.

Mazıdağı halkı kadirşinas ve misafirperver olduğunu ifade eden Adak,” Bizleri bağrına bastılar. Her gittiğimiz yerde bizlere büyük ilgi gösterdiler. Ziyaret ettiğimiz esnafımız olsun vatandaşımızın evi olsun kapılarını ardına kadar bize açtılar. Mazıdağı halkı bize evine ve gönlünü açtı. Bizde Mazıdağı halkına laik olmak için hizmet edeceğiz.”dedi.

Mazıdağı ilçemizde dünyanın en değerli fosfat madeni çıkartıldığını vurgulayan Adak,” Burada Mazıdağı Fosfat tesisleri vardır. 25 yıl boyunca kapalı halde atıl bırakıldı. Ak Parti iktidarımızda bu fabrikayı yeniden ayağa kaldırıldı. Çalışır duruma getirildi. Şimdi burada bin 500 insanımıza yeni imkanı sağlandı. Mazıdağı ilçemize huzur geldi. İlçemizin ekonomisi yeniden canlandı. Bölge halkımızın yüzü gülmeye başladı. Rahmetli babam Fehim Adak döneminde sanayi alanında tarım alanında Mardin’e büyük katkısı olmuştu. Bende bilgi ve birikimimle tecrübemle Mardin’e gerek Tarım gerekse Sanayi ve Turizm alanında yeni projeler üretmeye gayret edeceğim. Ziyaretimizde esnafımız ve çiftçilerimiz bizlere taleplerini ilettiler. Bizler de bu taleplerini inşallah vekil seçildiğimizde yetine getirmek için çalışacağız. Halkımızın Cumhurbaşkanımıza müthiş bir destek ve teveccüh var. Bu kıymetli desteklerinden dolayı tüm Mardinli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah 14 Mayıs akşamı büyük bir zaferle bu seçimi kutlayacağız. Mardin’i daha iyi yerlere getireceğiz”.şeklinde açıklamalarda bulundu.

Adak,seçim çalışması kapsamında Yeşilli ve köylerini ziyaret ederek sürdüreceği ifade edildi.