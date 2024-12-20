İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Bursa SMMM Oda Başkanı Hüseyin Halil, İnegöl Temsilcilik Başkanı Sedat Öpçiner ile üyeler katıldı.

Toplantının açılış konuşması yapan Bursa SMMM Odası Başkanı Hüseyin Halil, 2025 yılında uygulanacak olan 7542 sayılı kanun maddelerinin vergi mükelleflerine ve meslek mensuplarına olan iş yükleri hakkında bilgi verdi. Halil, takip edilecek yol haritası hakkında İnegöllü meslektaşları ile fikir alışverişinde bulundu.



“51 MESLEKTAŞ OLARAK TAAHHÜTNAMEYİ İMZALADIK”

Bursa Mali Müşavirler Odası İnegöl Temsilcilik Başkanı Sedat Öpçiner de konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu;

“2025 yılında hadlere bakılmaksızın birinci sınıf defter tutan tüm gerçek ve tüzel kişi işletmelerde e-defter zorunluluğu getirilmiştir. Ve bu da biz meslek mensuplarının iş yükünün artmasını sağlayacaktır. Şu an itibari ile meslek camiası olarak işyeri sahiplerine bilgilendirmeler yapmaktayız. Fakat durumun ciddiyetinin henüz tam manada anlaşılmadığını görmekteyiz. Meslek mensupları olarakta mükellefe verilen hizmet zamanı 2025 yılı ve sonrası için 2 katına çıkacaktır ve yeni iş yükleri getirecektir. Bu yaptığımız toplantıda İnegöllü Mali Müşavirler olarak, İnegöl meslek camiasında bir ilk olan mali müşavirlik hizmet ücreti tutarı için bir taahhütte bulunarak Maliye Bakanlığı ve TÜRMOB’un açıkladığı ücret tarifesinin altında ücret talep edilmemesi, mali müşavirlik unvanının komşunun muhasebecisi durumuna düşürülmemesi, senede bir sefer açıklanan ücret tarifesindeki tutarların pazarlık konusu haline getirilerek müşteri kapma yarışına girilmemesi için 51 meslektaş olarak taahhütnameyi imzaladık. Toplantıda ayrıca; ücret pazarlığı ile müşteri kazanmak değil verilen hizmet ile müşteri edinmeyi ön planda tutan anlayışta olma konusunda fikir birliği tekrar edilmiştir.

Öpçiner, “Bu taahhütnamede imzası bulunan meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Takipçileri olacağına inanıyorum ve bu vesile ile Bursa SMMM Odası Başkanımız Hüseyin Halil beye de katılımları için İnegöl temsilciliği yönetimi adına teşekkür ediyorum.” dedi.