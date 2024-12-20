Ana sanayi grupları arasında en büyük artış, ara mallarda görüldü, sermaye mallarında ise yüzde 31,18'lik bir artış yaşandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024’e ait Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi’ni yayımladı.

Kasım 2024'te YD-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 0,86 düşüş gösterirken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,19 artış yaşandı. Ayrıca, on iki aylık ortalamalara göre ise YD-ÜFE yüzde 44,56 oranında bir artış kaydetti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 25,21 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 24,18 artış, imalatta yüzde 25,21 artış olarak gerçekleşirken; ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 22,99 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,39 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,44 artış, enerjide yüzde 4,19 artış, sermaye mallarında yüzde 31,18 artış kaydedildi.

Bu arada sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,01 azalış, imalatta yüzde 0,82 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,85 azalış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,29 azalış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,15 azalış, enerjide yüzde 1,91 azalış, sermaye mallarında yüzde 1,49 azalış olarak gerçekleşti.