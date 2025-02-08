Geçtiğimiz hafta Ergene Velimeşespor’u 2-0 yenerek yoluna emin adımlarla yürüyen yeşil beyazlılar, ligin ilk yarısında kendi saha ve seyircisi önünde 0-0 berabere kaldığı Muş1984 Muşspor’u bu kez yenmeye çalışacak.

Şampiyonluğu erken ilan etmek isteyen Bursaspor, maçı kazanması durumunda fikstür olarak büyük avantaj yakalayacak. Gruptaki en zor deplasmanlardan biri olarak gösterilen Muş1984 Muşspor, play-off mücadelesi veriyor.

Bursaspor, ligde şu ana kadar oynanan 18 karşılaşmada 14 galibiyet alırken 4 maçta ise berabere kaldı. Grupta topladığı 46 puan ve 33 averajla açık ara namağlup şekilde lider durumda olan Yeşil Beyazlılar, bu maçlarda rakip fileleri 38 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 5 gol gördü.

Muş1984 Muşspor ise şu ana kadar ligde oynadığı 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 29 puanla ligde 6. sırada yer alıyor. Bu maçlarda rakip fileleri 22 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 16 gol gördü.

BURSASPOR’UN DEPLASMAN KARNESİ

Bursaspor bu sezon deplasmanda çok iyi bir performans ortaya koydu. Şu ana deplasmanda 8 maça çıkan ekip bu maçlardan 7’sini kazanmayı bilirken 1 maçta ise berabere kaldı. 8 Maçta rakip fileleri 18 kez havalandıran Yeşil Beyazlılar kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

MUŞSPOR SAHASINDA HİÇ KAYBETMEDİ

Muş1984 Muşspor ise bu sezon sahasında oynadığı 8 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi. Bu maçların 4’ünü kazanan ekip, 4 maçta ise berabere kaldı. Kendi saha ve seyircisi önünde rakip filelere 12 gol bırakan ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nesine 3. Lig 1. Grup 19. Hafta mücadelesindeki Muş1984 Muşspor-Bursasspor arasında ki karşılaşma 9 Şubat Pazar günü saat 14.00’de Muş Şehir Stadyumunda oynanacak.