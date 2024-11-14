Bursa Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Binası'nda yapıldı.

MHP Grup Sözcüsü İsmail Şenol söz Osmangazi belediye başkanı Oktay Yılmaz'ın açıklamasına karşılık söz aldı.

Şenol Stratejik Plan'ın ellerine geç ulaştığını belirterek, "AK Parti Grubu da tekrardan görüşülmesini talep etmiştir. Oylamadan hemen sonra hukukçulara talimat vererek sopa göstermeniz yanlış olmuştur. Buradaki her bir arkadaşımız yasa gereği onaylaması gerekecek tecrübeye sahiptir. Hizmetlerin nasıl bir zaman yaşanmıştır? Bursa kamuoyunum sorgulaması gereken konu budur. Eğer bir hizmet aksaması veya bir zaman kaybı varsa bu yürütmenin, yani sizlerin sorumluluğundadır. 35 milyar bütçeye sahip olan Stratejik Plan, 36,500 milyar olarak revize edilmiş ve bugün ki meclise sunulmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak 2025-2029,planı Bursa'mız hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yapılan eleştirilere yanıt verdi. Bozbey, "Eğer bir ay öncesine dönersek burada arkadaşlarımızla ara verdik. Stratejik Plan reddedilmez dedik. Konuyu bilen biriyim. Burnundan kıl aldırma konusu da değil biz burada çoğunluktayız istediğimizi yaptırırız anlayışı ortaya konuldu. Hukuka gider, uzlaşmanın içinde olan benim. Arkadaşlarım gittiler ve yine reddettiler. Evet, bütçe ile ilgili değişiklik yaptık. 3 Kasım 2024'te merkezi hükümetin bütçe görüşmeleri ile ilgili konusu vardı. Bunun üzerine arkadaşlarımız değerlendirme yaptılar ve 1,5 milyarlık fark oradan çıktı. Kimseye sopa göstermedim. Sopa göstermiş olsaydım hukuka giderdim. Tabii ki meclis Bursalıları düşünecek" diye belirtti.