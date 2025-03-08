Varank, meclis kürsüsünden kendisine yönelik ortaya atılan iddialara tepki göstererek, söz konusu kişiyi iftira atmakla suçladı. "İmzalı, mühürlü resmi faturalar" bulunduğunu ve bunları savcılığa teslim edeceğini söyleyen kişinin aradan geçen iki haftaya rağmen hiçbir adım atmadığını vurgulayan Varank, "Hodri meydan! İddiasını ispat etmeyen aşağılıktır, haysiyetsizdir, namussuzdur, savcılığa gitmeyen alçaktır" ifadelerini kullandı.

Kendisine yönelik iddiaları yargıya taşıdığını belirten Varank, ilgili kişi hakkında hem suç duyurusunda bulunduğunu hem de tazminat davası açtığını açıkladı. Açıklamasının sonunda ise konuyu kamuoyunun ve Bursalı hemşehrilerinin takdirine bıraktığını ifade etti.