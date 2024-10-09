Bursa'nın Mudanya ilçesinde 11 Ekim'de 102. yılı kutlanacak olan Mudanya Mütarekesi etkinlikleri kapsamında "Barış ve Tarih" temasıyla düzenlenen “Mütareke Günleri” söyleşisi Mudanyalıları zamanda yolculuğa çıkardı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşilerle Mudanyalılar tarihin derinliklerine inerek, adeta Mütareke yıllarına geri döndü.

Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Diplomasi Araştırmaları Derneği (DARD) Başkanı Prof. Dr. Barış Özdal’ın moderatörlüğünde Mudanyalılarla bir araya gelen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Batır ve Av. Metin Sezgin, Mudanya’nın kurtuluş sürecinden Mütareke sürecine kadar olan süreci detaylı şekilde anlattı.

Mudanya’nın kurtuluşu sırasında 127 kişiden oluşan milis gücüne katılan babası Sait Sezgin’in tuttuğu günlükten o yıllara ait anılarını ve izlenimlerini tarihi fotoğraflarla paylaşan Av. Sezgin, 30 Ağustos’tan sonra en büyük çatışmanın Mudanya’da yaşandığını belirterek, “Kuvay-i Milliye ruhu İstikal sevdasına düşmüş bir milletin tüm kuvvetleriyle ortaya çıkardığı bir ruhtur. Kuva-yi Milliye ruhu Mudanya’da 127 sivilin başlattığı harekettir” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün barışa verdiği önemi ve barışa dair mesajlarını paylaşarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Betül Batır ise Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın bir an önce barışa gitmesi için elinden geleni yaptığını dile getirdi. Mudanya Mütarekesi’nin Türk Milleti’nin kendi haklarını koruma gücüne sahip olduğunu gösteren ve bu gücünü düşmanlarına da kabul ettiren ilk siyasi belge olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Batır ise, “Emperyalistlerin başı ezilmiş ve Türk Milleti Mudanya’da siyasi anlamda gücünü ilan etmiştir. Toplumsal hafızayı yaşatmamız gerekiyor. Bir eğitmen olarak bütün amacımız Kuva-yi Milliye ruhunu yaşatmaktır. Bizim için vatanımız çok önemli. Önce vatan önce toprak diyoruz” diye konuştu.

Etkinlik sonunda Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, konuşmacılara barış ve dostluğun simgesi zeytin fidanı vererek teşekkür etti.