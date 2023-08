Dijital müzik platformu Muud’da dinleyiciler, “Eşlik Et” özelliği ile binlerce şarkının sözlerine eşlik edebiliyor. Temmuz ayında en çok dinlenen sanatçılardan Emir Can İğrek’in Ali Cabbar parçasının sözlerini çalma ekranından kesintisiz şekilde takip edebiliyor.

Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşivine sahip müzik platformu Muud’un birbirinden eğlenceli özellikleriyle dinleyicilerin müzik keyfi katlanıyor. Müzik dinleme deneyimini zenginleştiren Muud’da dinleyiciler, binlerce şarkıya ekrandan sözlerini takip ederek eşlik edebiliyor. Platformun “Eşlik Et” özelliği ile dinleyiciler, en sevdiği, sözlerini takip etmek istediği, ilk defa dinlediği şarkıları platformun geniş müzik kütüphanesinden seçerek, müzik keyiflerine ara vermeden sözlerine eşlik edebiliyor.

Ali Cabbar’a Muud’la eşlik edildi

Geçtiğimiz aylarda çıkardığı albümüyle sosyal medyada gündemde olan Emir Can İğrek’in Parti İptal albümü, platformda da en çok dinlenen yerli albüm olarak zirveye adını yazdırdı. Albümün en sevilen parçalarından hikayesiyle gündem olan Ali Cabbar şarkısı, platformun temmuz ayında en çok dinlenen single’ı oldu. Dinleyiciler, viral olan Ali Cabbar şarkısını Muud’un ‘Eşlik Et’ özelliği ile hem dinleyebiliyor hem de sözlerini çalma ekranından takip edebiliyor.

Temmuzun yabancılarda şampiyonu Taylor Swift

Platformda temmuz ayında yabancı sanatçılar listesinde Taylor Swift birinci oldu. Temmuzda en çok dinlenen albüm sıralamasında The Weeknd’in The Highlights parçası ilk sırada yer alırken, will.i.am & Britney Spears’ın parçası ‘Mind Your Busıness’ yabancı single kategorisinde zirvenin sahibi oldu.

En çok dinlenen yerli single’lar

Emir Can İğrek - Ali Cabbar

Semicenk & Doğu Swag - Pişman Değilim

Semicenk - Geri Dönemedim

Simge - Aşkın Olayım

Semicenk & Rast - Canın Sağ Olsun

Soner Sarıkabadayı - Seviyo muyuz?

Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok

Semicenk & Reynmen - Yana Yana

Kerim Araz & Sevgim Yılmaz - Dayanamıyorum

İrem Derici - Yaz Gülü

En çok dinlenen yerli albümler

Emir Can İğrek - Parti İptal

KÖFN - POPSTAR

Hande Yener - Afrodizyak

Derya Uluğ - Nefes

Simge - Ben Bazen

Mabel Matiz - Fatih

Kubilay Karça - Celladına Aşık

Mabel Matiz - Maya

Müslüm Gürses - Küskünüm

Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Semicenk

Emir Can İğrek

Simge

Hande Yener

İrem Derici

Derya Uluğ

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut

KÖFN

Zeynep Bastık

Hadise

En çok dinlenen yabancı albümler

The Weeknd - The Highlights

Rema - Rave & Roses Ultra

Lil Tjay - 222

Eminem - Curtain Call: The Hits [Deluxe Edition]

Harry Styles - Harry’s House

Imagine Dragons - Evolve

Tom Odell - Long Way Down (Deluxe)

Amy Winehouse - Back To Black

Lady Gaga - Born This Way

ROSALÍA - MOTOMAMI

En çok dinlenen yabancı single’lar

will.i.am & Britney Spears - MIND YOUR BUSINESS

Harry Styles - As It Was

Miley Cyrus - Flowers

Rema & Selena Gomez - Calm Down

Tom Odell - Another Love

Drenchill - Freed from Desire (feat. Indiiana)

Imagine Dragons - Believer

Eminem - Mockingbird

Sam Smith & Kim Petras - Unholy

The Weeknd - Blinding Lights

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

Taylor Swift

The Weeknd

Rihanna

Lady Gaga

Shakira

INNA

Imagine Dragons

Billie Eilish

Miley Cyrus

Queen