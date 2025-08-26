Müzeler akşam saatlerinde gezilebilecek

Adeta açık hava müzesini andıran Bursa’nın, kültür ve sanatta örnek alınan bir kent olması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel mirasını geniş kitlelere ulaştırmak için gece müzeciliğini hayata geçirdi. Kültür turizmine yeni bir soluk getirecek olan uygulamayla Zindankapı, Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi ile Bursa Kent Müzesi, 1 Ekim 2025 tarihine kadar her cumartesi ve pazar günü saat 22.00’ye kadar açık olacak. Bu sayede hem Bursalılar hem de kenti ziyaret eden turistler, müzeleri akşam saatlerinde de gezme imkanı bulacak. Kentin kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştıracak olan çalışma, Bursa’nın gece yaşamına da farklı bir renk katacak.

Kaynak: İHA