Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelini attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Azerbaycan ile enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır" dediANKARA (İGFA)- Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde baş başa görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı öğrenildi.

İki lider, görüşme sonrasında Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma noktasına görüntülü bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev, butona basarak doğal gaz boru hattının temelini attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısı ve imza töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Azerbaycan ile enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır" dedi

Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerininn dünyada eşi benzeri bulunmayan müstesna bir konumda olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Tek millet iki devlet şiarı çerçevesinde ilişkilerimizi ve iş birliklerimizi her alanda güçlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlham kardeşimle imzaladığımız Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizin müttefiklik seviyesine yükselten bir dönüm noktasıdır. Nahçıvan tarih boyunca taşıdığı stratejik önemle Azerbaycan ile ilişkilerimizde özel bir yere sahiptir. Nahçıvan bugün de ekonomi, ulaştırma ve enerji hatları açısından büyük bir potansiyel barındırıyor. Bölgesel ulaştırma hatlarının tesisi ile birlikte bu potansiyeli tam manası ile hayata geçirme imkanına kavuşacağız" diye konuştu.

Erdoğan, "Hazar geçişli uluslararası doğu-batı orta koridorun önemi koronavirüs salgını ve bölgemizde yaşanan savaşlar neticesinde çok daha iyi anlaşılmıştır" dedi.

Konuşmasında Azerbaycan'ın Karabağ operasyonuna da dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz.Muzaffer Azerbaycan ordusunu gerek tarihi başarısı gerekse sivillere yönelik sergilediği insani tavrı dolayısıyla canıgönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.