Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Narin’in cansız bedeni, kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Olayla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Güvenlik görevlilerinden biri, ailenin Narin’in ölümünü en başından beri bildiğini öne sürdü. Görevli, “Biz Narin’i ararken, aile onun öldüğünü biliyordu. Narin’in evinin önünde toplanan kadınlar Yasin okuyordu” dedi.

Türkiye'yi derinden sarsan olayda, küçük Narin’in cesedi, köye 3 kilometre uzaklıktaki dere kenarında bulunmuştu. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 12 kişi tutuklandı, ancak ifadeler arasında hala ciddi çelişkiler var. Olayın arkasında köy halkının sakladığı büyük bir sır olduğu düşünülüyor. Otopsi raporuna göre Narin’in boğularak öldürüldüğü belirtiliyor.

DW Türkçe'den Felat Bozaslan'ın haberine göre, Tavşantepe Mahallesi’nde şu sıralar hareketliliğin olduğu tek yer Narin’in mezarının başı. Mezar, oyuncaklar, okul eşyaları ve önlüklerle dolu. Cinayetin işlendiği yer olarak ise Narin’in ailesine ait evin ahırı işaret ediliyor. Jandarma ekipleri bu alanı sıkı bir şekilde koruyor.

Bozaslan'ın görüştüğü bir güvenlik görevlisi, jandarma ekiplerinin Narin’in kaybolduğu ilk andan itibaren ailesinden şüphelendiğini ve gözaltına alınanlara tanık koruma programı teklif edildiğini aktardı. Ancak köyde bu teklifi kabul eden olmadı. Görevli, köyde herkesin Narin’in ölümünü bildiğini ve bu bilginin kasıtlı olarak gizlendiğini iddia etti.