Narin Güran cinayetiyle ilgili son gelişmeler sarsıcı bir dönemeç aldı. İddialara göre, Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı, cinayetin aydınlatılmasında kritik bir rol oynadı. Ses kaydında, Güran'ın Atasoy'a Narin'in durumunu sorduğu ve "Ramazan kız öldü mü?" şeklindeki sorusunun yer aldığı belirtiliyor.

Bu gelişmenin ardından yapılan tutuklamalarla birlikte, Salim Güran, anne Yüksel Güran ve Narin'in ağabeyi Enes Güran da dahil olmak üzere 8 kişi tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ses kaydının ortaya çıkmasıyla birlikte, Narin'in Ramazan Atasoy'a sağ teslim edildiği iddiaları da güç kazandı.