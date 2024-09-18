Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve cesedi Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor. Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ayrıca, "suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla tutuklanan Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran da 13 Eylül'de gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hediye Güran, savcılıktaki ifadesinin ardından "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklandı.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Adli Tıp tarafından yapılan incelemelerde, küçük kızın 'boğazı sıkılarak' hayatını kaybettiği belirlendi.

BOYUN VE ÖN KAS GRUBUNDA KANAMA TESPİTİ

Narin Güran’ın doku patolojisi raporuna Sözcü TV ulaştı. Raporda, Narin’in boynunda, ön kas grubunda ve çene altında kanama izlerine rastlandığı ifade edildi.

91 DOKU ÖRNEĞİ ALINMIŞTI...

Narin’in otopsi işlemleri sırasında 91 doku örneği toplanmıştı.

Ön otopsi raporuna göre, bu örnekler istismar da dahil olmak üzere her türlü suçun aydınlatılmasına yönelik olarak alınmıştı.