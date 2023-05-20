İzmir Narlıdere, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu gün boyu süren etkinlikler ve kortej yürüyüşü ile yaşadı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Narlıdere Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikler büyük coşkuya sahne oldu. Narlıdereli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, Eski Konservatuvar binası önünden başlayan kortej yürüyüşü ve Gece Mesaisi’nin verdiği konserle son buldu. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, CHP İzmir İl Saymanı Celal Yıldız, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun ve Narlıdere Belediyesi Meclis Üyelerinin de katıldığı 19 Mayıs kutlamalarına katılan yurttaşlar marşlar eşliğinde bayram sevinci yaşadı.

Narlıdere’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin adresi Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı oldu. Gün boyunca süren etkinliklerde vals gösterisi, müzik dinletisi, pandomim gösterisi, ritim ve dans şovları, bando ve fener alayı Narlıdereli vatandaşlarla buluştu. Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs 1919’un 104’üncü yıl dönümünde yaşanan büyük coşku, eski konservatuvar binası önünden başlayan kortej yürüyüşü ve Grup Gece Mesaisi’nin verdiği konserle doruğa çıktı.