1.15 milyar dolar harcanan OSIRIS-REx uzay aracı, 2016 yılında fırlatıldı ve 2020 yılında Bennu asteroidine ulaştı. Uzay aracı, asteroidin yüzeyinden 250 gramlık bir numune topladı ve Eylül 2023'te Dünya'ya döndü. Ancak, bu süre zarfından kargo bir türlü açılamıyor. Bilim insanları, kargonun etrafından sızan toz parçalarını inceleyerek araştırma yapmaya çalışıyor.

OSIRIS-REX PROJESİNİN BAŞARISIZ OLDUĞUNU SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL

Buna rağmen OSIRIS-REx projesinin başarısız olduğunu söylemek mümkün değil. NASA OSIRIS-REx üzerinde çalışmaya başladığında 60 gram numune toplamayı hedeflemişti.

Halihazırda kapsülün dışına taşan numuna miktarının 70 gram olduğu ifade ediliyor. Yani içindekilere hiçbir zaman ulaşılamasa bile NASA OSIRIS-REx için koyduğu hedefe çoktan ulaşmış durumda.

BENNU ASTEROİDİ HAKKINDA BİLGİLER

Bennu, küçük ve karbon zengini bir asteroid. Kaya yapısının Dünya'nınkine çok benzediği düşünülüyor. Uzay aracının getirdiği örneklerin, Güneş sisteminin geçmişine ışık tutması bekleniyor.

Bennu, Güneş sistemindeki bilinen en tehlikeli iki cisimden biri olarak tanımlanıyor. Bazı bilim insanları Bennu'nun 2100'lerin sonunda Dünya'ya çarpabileceğini belirtiyor.

BENNU'NUN DÜNYA'YA ÇARPMA İHTİMALİ

Bennu'nun Dünya’ya çarpma ihtimali sadece 2 bin 700'de bir, yani bir insanın yıldırım çarpması ihtimalinin beş katından fazla olsa da, NASA ekibi yine de onu bilinen en tehlikeli asteroidler arasında kategorize etti.

Ancak, araştırmacılar en kötü senaryoda, Bennu’nun bin 200 megatonluk bir enerjiyle Dünya'ya çarpacağını açıkladı. Bu enerji ise şimdiye kadar yeryüzünde patlatılmış en büyük atom bombasının (Sovyetler Birliği'nin Çar bombası) 24 katı bir güce eşdeğer olacak.

BİLİM İNSANLARI BENNU'NUN ÇARPMA TARİHİNİ AÇIKLADI

Bilim insanları, eğer Bennu Dünya’ya çarparsa yeryüzündeki 1,2 gigatonluk etkisini bugünden 159 yıl sonra, 24 Eylül 2182'de göstereceğini hesapladı.

NASA, 2135'TE SON RİSK HESAPLAMALARINI YAPACAK

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan Davide Farnocchia, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bennu'nun yörüngesi hakkındaki bilgilerimizi 20 kat arttırdık. NASA, Bennu'nun yörüngesindeki son risk hesaplamalarını 2135'teki bir sonraki Dünya'ya yakın geçişi sırasında, yani olası çarpışmasından yaklaşık 47 yıl önce yapacak. Bunu 2135 yılında kesin olarak öğreneceğiz." dedi.

Sonuç olarak, NASA'nın Bennu asteroidinden getirdiği numuneleri açmayı başaramaması, OSIRIS-REx projesinin başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Ancak, bu durum, Bennu'nun Dünya'ya çarpma ihtimalinin hala devam ettiğini gösteriyor.