Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle ’yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şüpheli Mahruki, ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
Tutuklandı
Burada Savcılığa ifade veren şüpheli Mahruki, ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ’yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.