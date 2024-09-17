Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘2024 Bursa Nâzım Hikmet Yılı’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Saman Sarısı - Nâzım Hikmet Şiir Okumaları’ ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Hem Türk hem de dünya edebiyatına büyük katkılar sunan ünlü şair Nâzım Hikmet, çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor. 2024 yılını Nâzım Hikmet’e adayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şairin devrimci ruhunu ve evrensel mesajlarını kent kültürüne yansıtmayı amaçlıyor. Gökdere Vadisi Setbaşı Şehir Kütüphanesi Üftade Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program, Prusa Yaylı Çalgılar Dörtlüsü’nün müzik dinletisi ile başladı. Programın sunuculuğunu üstlenen yazar Atilla Birkiye, geceye edebiyat tutkunlarının yoğun ilgisi olduğunu vurguladı. Ünlü sanatçı Hakan Gerçek’in Nâzım Hikmet’in ‘Saman Sarısı’ adlı şiirini seslendirdiği etkinlik, büyük beğeni topladı. Gecenin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, sanatçılara teşekkür ederek hediyeler takdim etti.

Kaynak: Bülten