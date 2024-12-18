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ABD'nin Las Vegas şehrinde oynanan finalde, Milwaukee Bucks Oklahoma City Thunder'ı 97-81 mağlup etti ve kupayı kazanan ikinci farklı takım oldu. Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 26 sayı, 19 ribaund ve 10 asistle triple double yaparak takımına büyük katkı sağladı. Damian Lillard 23 sayı ve 4 asistle, Brook Lopez ve Gary Trent Jr. ise her biri 13 sayıyla mücadele etti. Oklahoma City Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander 21 sayı ve 4 ribaund, Jalen Williams ise 18 sayı ve 4 ribaundla takımlarına katkı sağladı.

Finalin en değerli oyuncusu (MVP) ise Milwaukee Bucks’ta triple double ile mücadele eden Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo oldu.