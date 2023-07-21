Netflix'in en popüler filmleri, sizleri ekran başına kilitliyor ve sizi müthiş bir maceraya çağırıyor! Bu filmlerle gerçek dünyayı bir kenara bırakacak, heyecan dolu anların içine dalacaksınız. Koltuğunuza tutunun, çünkü sizi sarsıcı bir film deneyimi bekliyor!

İşte Netflix’te en çok izlenen ve sizi büyüleyecek filmlerden bazıları..

Sizler için derledik..

LUTHER: BATAN GÜNEŞ

Terör estiren bir seri katil, gözden düşmüş polis memuru John Luther'ı zorlu bir mücadeleye sürüklüyor. Eziyet dolu hapishane günlerinin ardından Luther, siber psikopatı durdurmak için kaçmayı göze alıyor. Bu gerilim dolu hikaye, sizi ekran başına kilitleyecek!

THE MOTHER

Yıllarca saklandığı yerden çıkan bir kadın, kızını koruma görevini üstleniyor. Suikastçıların dünyasında yaşanan bu heyecan verici hikaye, sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Aksiyon, gizem ve duygusallığı bir araya getiren bu film, izleyenleri etkisi altına alacak!

EXTRACTION 2

Silah satıcıları ve uyuşturucu lordları arasındaki savaşta bir çocuk piyon olur. İşte tam bu noktada paralı asker Tyler Rake devreye girer. Zorlu bir görevle yüzleşen Rake, nefes kesici aksiyon sahneleriyle dolu bu filmde izleyenleri adeta soluksuz bırakacak!

MURDER MYSTERY 2

Artık tam zamanlı dedektif olan Nick ve Audrey, uluslararası bir kaçırılma davasının içine sürüklenir. Arkadaşlarının düğünü kaçırılınca, bu dedektif ikilisi eşsiz bir maceraya atılır. Gizemlerle dolu bu eğlenceli film, sizi gülmekten kırıp geçirecek!

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ: GİZEMLİ BİR SERÜVEN

Ünlü dedektif Benoit Blanc, sıra dışı tiplerden oluşan bir arkadaş grubunun yer aldığı bir gizemi çözmek üzere Yunanistan'a gider. Bu zekice kurgulanmış filmde her adım, sizi daha da meraklandıracak. Gizem ve heyecan dolu bu serüvene hazır olun!

Netflix'in en çok izlenen filmleriyle unutulmaz bir sinema deneyimi yaşamaya hazır olun! Gerilim, aksiyon, gizem ve eğlence dolu bu yapımlar, sizi sıradanlığın ötesine taşıyacak. Kaçırmamanız gereken bu fırsatla, büyülü dünyaların kapılarını aralayın. Hadi, kendinizi en popüler filmlerin büyüsüne bırakın ve sınırları zorlayan maceralara atılın! Çünkü Netflix'in en çok izlenen filmleri, size unutulmaz bir sinema deneyimi yaşatacak. Hazır mısınız? Şimdi, gerçek dünyanın ötesine geçme zamanı!