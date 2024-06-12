New York Borsası, 150 bin sürücüye ulaşan Martı’yı 232 yıllık binasına Türk bayrağı asarak kutladı.

Yerli ulaşım uygulaması Martı, teknoloji ve inovasyon alanında Türkiye’yi dünyada temsil etmeye devam ediyor. New York Borsası, 150 bin sürücüye ulaşan Martı’yı 232 yıllık binasına Türk bayrağı asarak kutladı.

Yüzde 100 yerli bir başarı hikayesi

Başarıyı NYSE’de Türk bayraklarıyla kutlayan Martı’nın kurucusu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem, “Dünya bu devasa başarımızı görüyor ve bizi kutluyor. Şu an için Türkiye’de sadece 150 bin sürücümüz ve 3 milyon kullanıcımızın desteği ile ayaktayız. Eminim ki çok yakında ülkemizdeki diğer kurumlar da kutlamaya başlayacak ” dedi.

Martı TAG hizmetiyle gelen büyüme

Uygulamanın en önemli hizmetlerinden biri olan Martı TAG, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir ilgi gördü ve sürücü sayısı 150 bine ulaştı. Danışmanlık firması McKinsey’nin ‘Disruptive Scenario 2030’ raporuna göre, araç paylaşım hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla Türkiye’deki paylaşımlı yolculuk pazarının 2030 yılında 15 ila 20 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor.