Yerel seçime iki aydan az bir süre kalırken, partiler aday çalışmalarında sona geldi. CHP birçok il ve ilçede 31 Mart için adaylarını açıklarken Şavşat ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Nihat Acar, partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifasını duyuran Acar, gerekçe olarak ilçe örgütünü gösterdi.

'KENDİ PARTİMİN DE İHANETİNE UĞRADIM'

Acar, "Sevgili Şavşatlılar, sevgili basın mensupları, ben bütün bu çalışmaları yürütürken ne yazık ki kendi partimin de ihanetine uğradım. Hem şu anki CHP ilçe örgütü, hem de bir önceki ilçe örgütü tarafından siyasi linçe uğradım." dedi.

BENİ ŞİKAYET EDEREK İSTİFAYA ZORLADILAR"

Bir önceki ilçe örgütünün kendisini hem yalnız bıraktıklarını hem de defalarca genel merkeze şikayet ederek istifaya zorladıklarını söyleyen Acar, "Üzerime çeşitli siyasi ve toplumsal baskılar kurdular. Her türlü zorluğa karşın halkımıza ve Şavşat'ımıza olan sevgim ve hizmet aşkımdan dolayı hepsini sineye çektim. Ancak, bunca zor, bunca kalıcı hizmetlerden sonra şahsıma yapılan siyasi linç karşısında sessiz kalmamın hem kendime hem aileme hem de beni seven yanımda olan siz değerli Şavşatlılara ihanet olacağını düşünerek, bunca yıl içinde yer aldığım, hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu zor süreçte yanımda olan arkadaşlarıma, belediyeden çalışma arkadaşlarıma tüm personelime teşekkür ederim. Herkese mutlu ve huzurlu günler dileğiyle saygılarımı sunuyorum” dedi.

YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEMİŞTİ

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi 23 Aralık'ta Şavşat ilçesinde aday belirlemek için yapılan ön seçimde Hakan Gazioğlu, 114 alarak CHP Şavşat adayı olmuştu.