Dijitalleşme ve akıllı belediyecilik konusunda yeni bir adım atan Nilüfer Belediyesi, Yapay Zeka Bürosu’nu hayata geçirdi. Nilüfer Belediyesi Planlama ve Kalkınma Ajansı Danışma Kurulu’nun rehberliğinde geliştirilen büro, Belediye Meclisi’nin kararı ve Başkan Şadi Özdemir’in onayıyla kuruldu.

Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösterecek Yapay Zeka Bürosu, kamuda dijital kapasitenin geliştirilmesini ve yapa zeka teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştıracak. Vatandaşlara daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla kurulan büro; kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, belediye faaliyetlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi, veri madenciliği ve yapay zeka konusunda farkındalık oluşturulması konularında da çalışmalar yapacak.

Yapay Zeka Bürosu aynı zamanda belediyenin farklı birimlerinde kullanılabilecek akıllı sistemler geliştirerek, şehir yönetiminde dijital dönüşümü de hızlandıracak. Öncelikle vatandaş taleplerinin analizi, sorun analizleri, süreç verimliliği, ölçme-değerlendirme ve kent planlaması gibi alanlarda yapay zeka destekli çözümler üretecek olan büro, belediye çalışanlarına yönelik eğitimler de düzenleyecek. Ayrıca kentsel planlama, çevre, altyapı ve sosyal destek analizleri gibi konularda da Yapay Zeka Bürosu'ndan faydalanılacak.

Hizmetlerde verimlilik artacak

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, teknolojiyi verimli kullanarak vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, Yapay Zeka Bürosu’nun bu amaç doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti. Yapay Zeka Bürosu kurarak Türkiye'deki ilçe belediyeleri arasında bir ilke imza attıklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Böylece hem belediye hizmetlerimiz daha verimli hale gelecek hem de Nilüfer, akıllı şehirler arasında öne çıkacaktır. Önümüzdeki süreçte yapay zeka uygulamaları ile hizmet hızımızı ve verimliliğimizi artırarak sağladığımız tasarruf ve verimlilik artışını gösteren raporları kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Yapay Zeka Bürosu'nun çalışmaları ile birlikte vatandaş taleplerinin daha hızlı karşılanacağını ve kaynakların daha etkin kullanılacağını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Vatandaşların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak chatbotlar, otomatik talep yönlendirme sistemleri ve veri analizi araçları gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçireceğiz. Bu uygulamalar, müdürlüklerin hedeflerine göre özelleştirilerek, iş akış süreçlerini de iyileştirecek" diye konuştu.