İclaliye Mahallesi Muhtarı Nurettin Yeltekin, yaptığı açıklamada İclaliye Mahallesi’nin ulaşım sorununa dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Yeltekin, İclaliye Muhtarı, Çitli Muhtarı ve mahallede yaşayan iki vatandaşla birlikte yıllardır otobüs gelmeyen durakta beklediklerini belirtti.

Muhtarlık seçimlerinin üzerinden 2 yılı aşkın süre geçtiğini ifade eden Yeltekin, “Durağımız hazır, yolcumuz hazır, hatta bekleyenimiz de hazır… Bir tek otobüsümüz eksik kaldı” sözleriyle yaşanan durumu esprili ancak anlamlı bir dille anlattı.

Yapılan paylaşımın bir serzenişten çok samimi bir talep olduğunu vurgulayan Nurettin Yeltekin, kırsalda yaşayan vatandaşların da ulaşım hakkından eşit şekilde faydalanması gerektiğini söyledi. Yetkililerin seslerini duyacağına inandıklarını belirten Yeltekin, “Belki bir gün bu durağın hikâyesi, ‘Yıllarca otobüs bekledik’ diye değil, ‘İlk sefer burada başladı’ diye anlatılır” ifadelerini kullandı.

İclaliye Mahallesi sakinleri ise toplu ulaşım hizmetinin bölge için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek umutlarını koruduklarını dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi