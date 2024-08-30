Türkiye Cumhuriyeti’nin özgürlük mücadelesindeki önemli adımlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Nilüfer’de düzenlenen törenle kutlandı. Tören, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi ve geniş bir katılım sağlandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın

CHP Bursa Milletvekilleri Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Hasan Öztürk

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin

Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri

Çok sayıda vatandaş

Törende, çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 30 Ağustos’un hem zafer hem de gurur günü olduğunu vurguladı. Atatürk’ün Başkomutanlığı’nda 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin Türkiye’nin geleceğini belirlediğini ifade eden Başkan Özdemir, bu zaferin Kurtuluş Savaşı’nda başarıya ulaştıklarını ve ülke topraklarının geri alındığı günü temsil ettiğini belirtti. Özdemir, “30 Ağustos, Türk milletini sömürge durumuna düşürmekten kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlayan bir zaferdir. Mustafa Kemal’in kurduğu bir ülkede yaşamak bizim en büyük şansımız. Onun kurduğu Cumhuriyet, en büyük emanetimizdir” dedi. Ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılında tüm vatandaşları tebrik eden Özdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri andı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de törende konuştu. Bozbey, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın herkesin zaferi ve bayramı olduğunu belirterek, bu zaferin yokluklar içinde kazanıldığını ve Türk milletinin imkansızlıklara karşı büyük bir mücadele verdiğini vurguladı. 26 Ağustos'ta başlayan ve sonrasında devam eden dört gün süren mücadelede, başta Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlar olmak üzere ülke topraklarını parselleyenlerle savaşıldığını hatırlattı. Bozbey, 30 Ağustos’un Cumhuriyet’in kuruluşunun da ilk işaretlerini verdiğini belirterek, “30 Ağustos’a sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.