Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Frankofon Film Festivali, Kanada-Fransa ortak yapımı olan “Falcon Lake” film gösterimiyle başladı. 25 Nisan’a kadar sürecek olan festival boyunca 13 Fransız yapımı film, Konak Kültürevi’nde sinema tutkunlarıyla buluşacak.

Nilüfer Belediyesi’nin, Institut Français Türkiye ve Bursa Türk-Fransız Alliance Française Kültür Derneği ile birlikte bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Frankofon Film Festivali, Konak Kültürevi’nde gerçekleştirilen kokteylin ardından başladı. Bu yıl 13 Fransız yapımı filmin gösterime sunulacağı Frankofon Film Festivali’nin açılışına, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Yücel Akbulut ile Meclis Üyesi Okan Şahin, Uludağ İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erbak, Bursa Fransa Fahri Konsolosu Nuri Cem Erbak, Institut Français Görsel İşitsel İşbirliği Ateşesi Floret Signifredi ile sinemaseverler katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Yücel Akbulut, Frankofon Film Festivali’nin kısa süre içinde Nilüferli sanatseverlerin vazgeçilmezleri arasında yer aldığını söyledi. 25 Nisan’a kadar sürecek olan festivalde sanatseverlerin, Fransız yapımı filmleri izleme şansını bulacağını ifade eden Akbulut, “Şu ekonomik buhran döneminde eminim ki bir çok kişi sinemaya gitmeyi bile unuttu. Ailecek sinemaya gitmenin maliyeti malum. İşte bu şartlarda Nilüfer Belediyesi çok uygun bir ücret karşılığında vatandaşlarımıza Fransız sinemasının seçkin filmlerini izleme imkanı sunuyor. Eminim ki sinema tutkunları da bu fırsatı çok iyi değerlendirecek ve bir hafta boyunca buradaki salon hep dolacak” diye konuştu.

Nilüferliler’in sanattan kopmayacağını, ekonomik şartlarda konserler, tiyatrolar, filmler izleyeceği etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini vurgulayan Yücel Akbulut, bütün sanatseverleri hayatın keşmekeşinden, stresinden uzaklaşıp, Konak Kültürevi’ne film izleme keyfi yaşamaya davet etti.

Konuşmasında Türkiye-Fransa ilişkilerine değinen Uludağ İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erbak, Bursa’nın Fransa için en önemli kentlerden biri olduğunu söyledi. Nilüfer Belediyesi’ne böyle bir festivale ev sahipliği yaptığı için teşekkür eden Erbak, sanatseverlere de keyifli seyirler diledi.

Institut Français Görsel İşitsel İşbirliği Ateşesi Floret Signifredi de, festival boyunca etkileyici ve yenilikçi Fransız filmlerinin gösterime sunulacağını hatırlatarak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Frankofon Film Festivali, Fransız-Kanada ortak yapımı olan “Falcon Lake” adlı filmin, Konak Kültürevi’ndeki Serdar Şafak Sahnesi’nde gösterimiyle başladı.

13 film gösterime sunulacak

25 Nisan’a kadar sürecek olan, Fransız sinemasının en iyi örneklerinden seçkilerin gösterime sunulacağı Frankofon Film Festivali’nde izleyenler, etkileyici belgeselleri ve yenilikçi bağımsız filmleri keşfetme fırsatı bulacak. 20 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da, Césars’tan iki ödülle dönen gerilim türünde “Pacifiction”, saat 19.00’da uluslararası birçok festivalde gösterilen gençlik drama filmi “Respire” ve saat 20.45’te “En Corps” adlı filmler sinemaseverlerle buluşacak.

Fransız-Tunus draması “Ashkal, l’enquête de Tunis”, genç izleyiciler için masalsı bir animasyon olan “Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse” ve daha birçok bağımsız yapım, Frankofon Film Festivali’nin bu yılki seçkisinde yer alıyor.

Frankofon Film Festivali seçkisi hakkında detaylı bilgi almak ve bilet almak isteyenler, https://bilet.nilufer.bel.tr/ internet sitesini ziyaret edebilir.