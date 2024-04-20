İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılış töreninde İstiklal Marşı'nın okunmadığına dair iddialar üzerine bir mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini duyurdu. Aynı şekilde, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında Türk bayrağının indirildiği iddiasıyla da bir mülkiye müfettişi görevlendirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların inceleneceğini ve gereken adımların atılacağını vurguladı. Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı’nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir."