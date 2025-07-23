Yapılan çalışmalarda, cadde ve kaldırımları işgal eden, gelişigüzel yerleştirilmiş tabelalar, dubalar ve çevreyi kirleten çeşitli materyaller toplandı. Kent estetiğini bozan ve halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı sürdürülen mücadele kapsamında çevre düzenini bozan çok sayıda malzeme kaldırıldı.

Atatürk Bulvarı, Naim Süleymanoğlu Bulvarı, Üçoluk, Bahriye Üçok, Koza, Anafartalar, Gelibolu, Pamukkale, Zafer, Kızılırmak, Selanik, Fevzi Çakmak, Gülveren ve Üniversite Caddesi gibi güzergâhlarda yapılan kontrollerde, kaldırım ve yol kenarlarında bulunan ve görsel kirliliğe neden olan tabelalar zabıta ekiplerince toplandı. Toplanan malzemeler, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra belirlenen alanlara taşındı.