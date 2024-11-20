Nilüfer’de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan çocuklar, ’Güvenli bir gelecek için güvenli bir kent’ talebiyle bir araya geldi. Hazırladıkları dövizlerle taleplerini duyuran çocuklar, barınma, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarda eşit yaşam hakkına dikkat çekti.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yürüyüşe katılan çocuklar, ’Güvenli bir gelecek için güvenli bir kent’ talebiyle bir araya geldi. Nilüfer Kent Konseyi önünden başlayan yürüyüşe ilçedeki ilk ve ortaokullardan yüzlerce öğrencinin yanı sıra Nilüfer Belediyesi Çamlıca ve Burak Berk kreşlerinin minik öğrencileri de katıldı. Çocuklar, ellerindeki dövizlerle barınma, eğitim, sağlık gibi haklarına dikkat çekerek, Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdüler.

“Kararlara dahil olalım”

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Yasemin Arslan, tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladı. Çocuk meclislerinin çalışmalarından bahseden Arslan, “Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yaşadığımız kentlerde hayata geçirilmesi, farklı kesimlerden çocukların temsil edilmesi, sorunlarının gündeme getirilmesi, bu sorunlara çözüm aranması ve çocukların kendileri ile ilgili konularda kararlara katılmalarını hedeflemektedir” dedi.

Nilüfer’i “en çocuk dostu kent” yapma idealini paylaşan Arslan, ilçede yaşayan ve okuyan tüm çocukları Çocuk Meclisi’ne katılmaya davet etti. “Düşünerek, eğlenerek, öğrenerek ve farklılıklara saygı duyarak birlikte çalışalım” çağrısında bulunan Yasemin Arslan, sözlerine şöyle devam etti: “Daha fazla park, daha fazla ağaç, güvenli mahalleler, trafiğe kapatılmış sokaklar ve yaygın bisiklet kullanımı için çaba göstermeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet sayesinde kendimizi demokratik bir şekilde ifade edebiliyor, haklarımızı savunabiliyor ve eşit bir gelecek için çalışabiliyoruz."

“Atatürk’ün ilkelerini rehber edinin”

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, haklarına sahip çıktıkları için çocukları tebrik ederek, “Yıllar sonra belki sizden biri Nilüfer Belediye Başkanı olacak, bizi yönetecek. Milletvekili olup bizim sesimizi duyuracak, mühendis olup yaşayacağımız evi yapacak. İşte bu nedenle, daha aydınlık, daha özgür, daha üretken bir Türkiye için, sizin iyi yetişmeniz gerekiyor. İyi eğitim almanız, her konuda bilgi sahibi olmanız, bilimin ışığında yürümeniz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini rehber edinmeniz gerekiyor” dedi.

“Haklarınızı biz koruyacağız”

Nilüfer’de, ortak akıl anlayışıyla her yaştan insan için katılımcılığın önünü açtıklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Sizin sesinizi duyurabilmeniz için Kent Konseyi bünyemizde Çocuk Meclisimiz var. Burada toplanıp kararlar alabiliyorsunuz. Yine İhsaniye Mahallemizde sizin arkadaşlarınızın tasarladığı Oyun Engel Tanımaz Parkımız var. Belediyemizin hemen yakınında Nilüfer Çocuk Bostanı var. Bu bostanda sizler ürün yetiştiriyor, onların hasadını yaparak üretimin değerini anlıyorsunuz” diye konuştu. Başkan Şadi Özdemir, her çocuğun temel hak ve özgürlüklere sahip olmasını, fırsat eşitliği içinde, sağlıklı, mutlu ve refah içinde bir hayat sürmesini istediklerini de ifade etti.

Her çocuğun kendi fikirlerini dile getirmeye ve kendi yolunu çizmeye hakkı olduğunun altını çizen Başkan Şadi Özdemir, “En önemlisi her çocuğun ‘çocuk’ olmaya hakkı vardır diyoruz.

Size söz veriyorum, bu hakkınızı korumaya devam edeceğiz. Sizler de haklarınızı öğrenin, sahip çıkın. Hepinizin Dünya Çocuk Hakları Gününüz kutlu olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği, Barış Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Barış Orkestrası’nın konseriyle sona erdi.