Yaptıkları iş birlikleriyle müzikseverlerin ilgisini çeken ünlü sanatçı Nükhet Duru'nun 6 Kasım Çarşamba akşamı İstanbul Vadi Jolly Joker'deki konseri zorunlu olarak ertelendi.İSTANBUL (İGFA) - Bu akşam (6 Kasım Çarşamba) İstanbul Vadi Jolly Joker'de "Best of Nükhet Duru" konseri ile sahne alacak Nükhet Duru kaza geçirdi.

Konser öncesinde ünlü sanatçı Nükhet Duru, evinde düşerek ayak bileğini sakatlaması dolayısıyla konseri ileri tarihe ertelendi.

Konser ertelemesiyle ilgili müzikseverlere yazılı açıklama yapan Jolly Joker Vadi İstanbul, Nükhet Duru'ya acil şifalar dilerken, en kısa sürede sanatçının yeniden aralarında olmalarını beklerken, konserin yeni tarihi hakkında en kısa sürede bilgilendirileceği kaydedildi.