Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin üzerine yapılacak GES projesiyle ilgili detayları paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projenin otobüs terminalinin yıllık elektrik tüketimini sağlamasının yanı sıra daha fazlasını üretecek bir kapasitede olacağını, faaliyete geçtiğinde ortalama 983 bin kWh elektrik üretimi yapılacağını kaydetti. Başkan Alemdar, projeyle yıllık 4 milyon 500 bin TL tasarruf sağlanacağını söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin üzerinde Güneş Enerji Santrali (GES) projesini hayata geçireceklerini açıkladı. Proje hazırlıklarının tamamlandığını, kısa süre içerisinde yapımı için ihaleye çıkacaklarını aktaran Alemdar, yatırım ile terminalin yıllık elektrik tüketiminin üzerinde üretim yapılacağını kaydetti.

Sakarya’da hayata geçirecekleri enerji yatırımlarının sadece bugünü değil, geleceğe yönelik önemli adımlar olduğuna dikkat çeken Başkan Alemdar, yenilenebilir enerji kaynaklarının iklim değişikliği ile mücadeledeki kritik rolüne vurgu yaptı.

Alemdar, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin üzerinde ortalama 983.000 kWh elektrik üretimi yapacak güneş enerji sistemi kuracaklarını açıklayarak, “Projeyle yıllık 4 milyon 500 bin TL tasarruf sağlanacak. Otobüs terminalinde tüketilen enerjinin üzerinde bir üretim gerçekleştireceğiz. Yapımı için kısa süre içerisinde ihaleye çıkıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2053 net sıfır emisyon vizyonu doğrultusunda temiz enerji adımlarını kararlılıkla attıklarını ifade eden Başkan Alemdar, “Dünyamız, hızla artan enerji talebi ve fosil yakıtların çevreye olan olumsuz etkileri nedeniyle büyük bir dönüşüm sürecinde.Yenilenebilir enerji kaynakları, bu dönüşümde hem çevresel sürdürülebilirliği sağlamak hem de iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yer tutuyor. Biz de Sakarya olarak projelerimizle bu yolculukta yerimizi alıyoruz” diye konuştu.

GÜNEŞ ENERJİSİ GELECEĞİN ENERJİSİDİR

Sakarya’nın yenilenebilir enerjide Türkiye’de yaşanan değişim ve dönüşüme proje ve yatırımlarla katkı sağladığını kaydeden Başkan Alemdar, “Güneş enerjisi, geleceğin enerjisidir. Yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar hem şehrimizin hem de ülkemizin geleceği için atılan kritik hamlelerdir. Bu proje ile sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmayıp, karbon emisyonlarımızı da önemli ölçüde azaltacak, çevremizi koruma altına alacağız.

Öte yandan yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımlar ile elde edilecek tasarrufların yanı sıra tüm dünyanın üzerinde önemle durduğu iklim değişikliğiyle mücadeleye de önemli bir katkı sağlayacak.