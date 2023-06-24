2022-2023 eğitim öğretim döneminin bitmesiyle tatil başlarken Dilovası’nda 3 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek yaz spor okullarına katılmak isteyen öğrenciler için kayıtlar başladı.

Dilovası Belediyesi, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü işbirliği ile 3 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek yaz spor okullarına katılmak isteyen öğrenciler için kayıt başlattı. Yaz spor okullarına katılmak isteyen öğrenciler Dilovası Belediyesi Beyaz Masa Servisi, Dilovası Kapalı Spor Salonu, Dilovası Kapalı yüzme Havuzu, Diliskelesi Polisan Kapalı Spor Salonu, Tavşancıl Şehit Ömer Halisdemir Kapalı Spor Salonunda kayıy yapabilecek. Köylerde yaşayan öğrenciler ise muhtarlıklara başvuru yapabilecek. Yaklaşık 70 gün sürecek olan kurslara bin 500 öğrencinin katılması bekleniyor. 3 Temmuz Pazartesi başlayacak olan Yaz Spor Okullarında; futbol, basketbol, voleybol, badminton, güreş, atletizm, kick box-wushu, masa tenisi, hentbol, çim hokeyi, yüzme, cimnastik, taekvondo, boks gibi spor dallarının yanısıra değerler eğitimi, İngilizce, akıl ve zeka oyunları, drama, bağlama, keman ve piyano eğitimleri verilecek.

Yaz spor okullarının çocukların gelişimi açısından önemli olduğunu belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Çocuklarımızın yaz ayını en iyi şekilde değerlendirmeleri, sportif ve müzik eğitimlerini alabilmeleri için başlattığımız yaz spor okulları, öğrencilerin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi açısından çok önemlidir. Gelecek adına sağlıklı ve eğitimli nesillerin yetişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Dilovası’nın eğitimde ve sporda yükselen şehir olması içi çalışıyoruz" dedi.