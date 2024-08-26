Türk futbolunun önemli isimlerinden Oğuzhan Özyakup, aktif futbol kariyerine son verdiğini açıkladı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, özellikle Beşiktaş forması altında sergilediği performansla Türk futbolunda iz bıraktı. Oğuzhan, kariyeri boyunca Türkiye A Milli Takımı'nda da görev alarak önemli başarılara imza attı.

Oğuzhan Özyakup, futbol hayatına Hollanda'da AZ Alkmaar altyapısında başladı ve Arsenal altyapısına transfer olarak dikkatleri üzerine çekti. 2012 yılında Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan, siyah-beyazlı kulüpte uzun yıllar forma giydi ve kaptanlık görevini üstlendi. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Oğuzhan, futbolculuk kariyerine veda ederken yaptığı açıklamada, bu süreçte kendisine destek veren taraftarlara, takım arkadaşlarına ve antrenörlerine teşekkür etti. Futbola olan sevgisinin devam edeceğini belirten Özyakup, kariyerine farklı bir alanda devam etmeyi planladığını da ifade etti.

Oğuzhan Özyakup'un futbola veda etmesi, Türk futbol camiasında büyük bir yankı uyandırdı ve oyuncunun kariyerine dair anılar taze bir şekilde hatırlandı.