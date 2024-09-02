Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mine Başıbüyük, kırtasiye alışverişi yapan ailelere, çocukların sağlığını korumak için nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Okulların açılmasına sayılı günler kala, aileler çocukları için gerekli kırtasiye malzemelerini temin etmeye başladı. Ancak bu alışveriş sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli sağlık riskleri bulunuyor. Medipol Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mine Başıbüyük, kırtasiye ürünleri seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

“Zararlı maddelerden kaçının”

Kırtasiye malzemelerinde bulunan fitalat, benzen, kurşun gibi zararlı maddelerin çocukların sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mine Başıbüyük, "Bu toksik maddeler hormonal bozukluklara, kanserojen etkiye ve sinir sisteminde ciddi sorunlara yol açabilir. Özellikle kalemler, boya kalemleri, yapıştırıcılar, silgi ve kaplamalı ürünlerde, CE işareti veya EN71 güvenlik standartlarına sahip ürünleri tercih etmek, riskleri azaltır. Yine suluk ve kalem kutusu gibi plastik ürünlerde fitalat ve BisfenolA (BPA) gibi kimyasalların bulunmaması gerekir, çünkü bu maddeler de hormon bozukluklarına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir” diye konuştu.

Alerjik reaksiyonlar ve cilt sağlığına dikkat

Kırtasiye malzemelerinin bazılarında parfüm, renkli boyalar gibi alerjik reaksiyonlara sebep olabilecek maddeler bulunabildiğini ifade eden Dr. Başıbüyük, "Çocukların cilt sağlığını korumak için hipoalerjenik ve dermatolojik olarak test edilmiş ürünler tercih edilmelidir" dedi.

Yaşa uygunluk ve ergonomik tasarım önemli

Küçük çocuklar için kırtasiye ürünleri seçerken yaşa uygunluğa dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Başıbüyük, "Küçük parçalar içeren kırtasiye malzemeleri, küçük çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilir. Bu nedenle, yaş grubuna uygun ürünler tercih edilmelidir. Ürün ambalajlarındaki yaş grubu önerilerine dikkat edilmelidir. Çocukların kullanacağı sırt çantaları, kalemlikler ve çalışma masaları gibi ürünlerin ergonomik olması, özellikle omurga sağlığı açısından büyük önem taşır. Çantanın ağırlığının çocuğun kilosunun yüzde 10’undan fazla olmaması ve çocuğun sırtına tam oturması gereklidir. Ağır çantalar, yanlış taşınan sırt çantaları veya ergonomik olmayan çalışma ortamları, çocukların duruş bozukluklarına, uzun vadede omurga ve iskelet sistemi sorunlarına yol açabilir” şeklinde konuştu.

Kullanım kolaylığı uzun süreli kullanımlarda fayda sağlıyor

Özellikle el ve bilek sağlığı için ürünlerin kolay kullanıma sahip olması gerektiğini söyleyen Dr. Başıbüyük, “Kırtasiye malzemelerinin ergonomik tasarıma sahip olması, özellikle uzun süreli kullanımlarda el ve bilek sağlığı açısından önemlidir. Kalemlerin kalınlığı, silgilerin yumuşaklığı ve diğer malzemelerin kolay taşınabilir olması gibi özellikler dikkat edilmesi gereken noktalar arasındadır” dedi.

“Çevre dostu ürünleri tercih edin”

Çocuklara çevre bilinci kazandırmak amacıyla geri dönüştürülebilir veya biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerden yapılmış kırtasiye ürünlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Başıbüyük, “Çocuklara çevre bilinci kazandırmak amacıyla, geri dönüştürülebilir veya biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerden yapılmış kırtasiye ürünleri tercih edilebilir. Kağıt ürünlerinde FSC (Forest Stewardship Council) sertifikalı ürünler tercih edilebilir. Ayrıca, bu malzemelerin genellikle daha az kimyasal içerdiği ve çocukların sağlığına daha az zarar verdiği unutulmamalıdır" diye konuştu.

Ailelerin, bu önemli sağlık ipuçlarını göz önünde bulundurarak, çocukları için daha güvenli ve sağlıklı kırtasiye malzemeleri seçebileceğini belirten Dr. Başıbüyük, tüm öğrencilere sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı diledi.